Biləsuvar rayonunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, bu gün axşam saatlarında fəhlələri daşıyan mikroavtobus aşıb, yaralananlar var.

Fəhlələr pambıq yığımından qayıdırlarmış.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

