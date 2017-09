Türkiyəli müğənni Ebru Gündeş Bakıya gəlib.

Axşam.az-ın məlumatına görə, sənətçinin səfərinin məqsədi Emin və Aytac adlı cütlüyün toy mərasiminə qatılmaq olub.

Dəbdəbəli toy "Böyük Saray"da baş tutub. Gecenin aparıcılığı Nərgiz Cəlilovaya həvalə olunub.

Toyda xalq artisti Zülfiyyə Xanbabayeva və əməkdar artist Röya Ayxan da iştirak edib.

