Rusiya Desant Qoşunlarının komandanı qəzaya düşdü

Rusiya Hava Desant Qoşunlarının komandanı general-polkovnik Andrey Serdyukov Murmansk yaxınlığında baş verən avtomobil qəzasında xəsarət alıb.

APA-nın “RİA Novosti”yə istinadən verdiyi xəbərə görə, qəza Murmansk vilayətinin Kolski rayonunda baş verib.

“Fərdi minik avtomobilinin sürücüsü idarəetməni itirərək qarşı hərəkət zolağına çaxaraq hərbi karvanın tərkibində hərəkət edən mikroavtobusla toqquşub”, - deyə məlumatda bildirilir.

Qəza nəticəsində Andrey Serdyukov və onu müşayiət edən hərbçilər xəsarət alıblar. Onlar hərbi hospitala yerləşdiriliblər, onlara artıq tibbi yardım göstərilib. Serdyukovun vəziyyətinin orta-ağır olduğu bildirilib.

