İlham Əliyev: "Bizim xarici siyasətlə bağlı uğurlarımız barədə danışmaq üçün çox vaxt lazımdır"

Bakı. 20 sentyabr. REPORT.AZ/ "Azərbaycan dünya miqyasında böyük hörmətə malik olan ölkədir. Bizim xarici siyasətlə bağlı uğurlarımızı təsvir etmək, bu barədə danışmaq üçün çox vaxt lazımdır".

"Report" Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəsmi "Facebook" səhifəsinə istinadən xəbər verir ki, bu sözləri dövlət başçısı çıxışı zamanı bildirib.

"Azərbaycan dünya miqyasında böyük hörmətə malik olan ölkədir. Bizim xarici siyasətlə bağlı uğurlarımızı təsvir etmək, bu barədə danışmaq üçün çox vaxt lazımdır. Sadəcə bir misal gətirmək kifayətdir aydın olsun ki, bu siyasət nə dərəcədə uğurludur – Azərbaycan 155 ölkənin dəstəyi ilə dünyanın ən ali, ən mötəbər qurumu olan BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçilmişdir. Bu, xarici siyasətimizin zirvəsidir", - deyə o əlavə edib.

Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının Nyu-Yorkda keçirilən 72-ci sessiyasında iştirak edir.



