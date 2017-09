Kasıb necə VARLANA BİLƏR? - Hər kəsi zəngin edəcək YƏHUDİ ÜSULLARI

Yəqin ki, yəhudilərin bir çox sahələrdə böyük nailiyyətlər əldə etməsi haqqında məlumatlısınız. Onların dünyada ən ağıllı və varlı millət olması əsrlərdir tədqiqatçıları düşündürür. Bəs yəhudilərin irsən varlı olmasının səbəbləri nədir? Bu yazıda oxucuları yəhudilərin varlanmaq sirləri ilə tanış etmişik.

Publika.az xəbər verir ki, araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, yəhudi xalqının varlanmasının başlıca səbəbi dürüst olmalarıdır.

Dürüstlük

Yəhudi tacirlər alıcıya ilk növbədə malın keyfiyyəti haqqında məlumat verir. Ucuz mal istədikdə sizə ucuzunu verir, amma malın tez korlanmaması üçün düzgün istifadə qaydalarını da xatırlatmağı unutmur. Və “Əgər təcili deyilsə, gözlə, pulunu keyfiyyətsiz mala xərcləmə, yaxşısını al, uzun müddət istifadə et" deyər. Odur ki, dürüst yəhudi satıcılar başqalarından çox pul qazanar, müştərisi isə daimi olar.

Bundan başqa, yəhudilərdə şərqlilərə xas olan xamlıq yoxdur. Məsələn, yaxşı pul qazanan yəhudi dərhal gedib özünə işlənmiş BMW almaz, qazandığı pulu işinə yatırar. Bir sözlə, əllərindəki pulu da ağılla xərcləyirlər.

Yəhudilərin dürüstlü haqqında maraqlı hadisə

“Qardaşımın toyuna hazırlaşırdıq. Kreditlə mebel almaq üçün 3-5 dükan gəzdikdən sonra yəhudi mağazasına girdik. Satıcıya büdcəmizi dedik, o da bizə bütün mağazanı gəzdirdi, qiymətləri və keyfiyyətləri haqqında danışdı. Sonda lazım olan bir neçə mebel seçdik. Hər kəsə mebelləri 10% faizlik kreditlə satdığı halda, bizə sıfır faiz və sənədlə 6 aylıq kreditlə satdı. Bu hadisədən 1 ay sonra özümə qarderob almaq üçün yenidən həmin mağazaya getdim, hətta mebel almaq istəyən bütün dostlarımı ora yönəltmişəm”.

Bu hadisə bir daha onu göstərir ki, varlanmaq üçün insanların etibarını qazanmaq vacib amildir.

Torpaq sahən yoxdursa, deməli vətənsizsən!

Yüz illərdir sürgünə məruz qalan yəhudilər torpaq sahibi olmadıqları üçün kənd təsərrüfatı sahəsini öyrənə bilməyiblər. Bu amillər onları digər peşə sahələrinə istiqamətləndirib. Dolayısı ilə yəhudilərdə ticarət daha yaxşı inkişaf edib. Müasir dövrdə yəhudilər bu qüsurunu düzəltməyə çalışan İsrail kənd təsərrüfatı sahəsində daha böyük sərmayələr qoyaraq nəticədə toxumçuluq və suvarma texnikaları baxımından dünyanın ən yaxşı ölkələrindən birinə çevrilib.

Yəhudi qənaətcilliyi

Onlar tarix boyu daim qovulduqları üçün pullarını qiymətli daşlara çeviriblər.

Dəbdədəbən uzaq və son dərəcə təvazökar yaşamağı öyrəniblər.

Yüksək vəzifələrdə çalışsalar da, “Hər şeyin ən bahalısı mənim olmalıdır” şüarı ilə yaşamırlar. Əsas odur ki, aldıqları əşya işlərinə yarasın.

Alış-veriş xəstələri kimi bahalı geyinib pullarını qarderoblarına yatırmırlar. Pullarını “Bir gün lazım olar” düşüncəsi ilə balanslı şəkildə istifadə etməyə çalışırlar.

Ancaq övladlarının təhsil alması üçün bütün pullarını məmnuiyyətlə xərcləyərlər. Milyarder və ya milyonçu olmasalar da, mütləq kollec məzunu olurlar.

Yəhudi birliyi

Yəhudilər bir-birinə, qohumlarına hər zaman dəstək olur. Başqa ölkələrdə yaşayan yəhudilərin çoxu bir-birinin ailəsini tanıyır. Çox böyük ehtimalla birgə iş görürlər. Etibar etdikləri adamlara güzəştə gedirlər. Məsələn, yəhudilər bir-biri ilə alış-veriş etməyə üstünlük verir, bir çox hallarda başqa millətin nümayəndəsindən mal almazlar.

Yəhudilərin maraqlı xüsusiyyətləri

Problem olanda, işləri ört-basdır etmək yerinə, həlli yollarını axtarırlar.

İşlə bağlı məsələlərdə şəxsi hisslərini bir kənara qoyurlar, laızm gələrsə mübahisə edirlər. Amma problem həll edildikdən sonra bunu unudur və 2 gün sonra heç bir şey olmamış kimi münasibətlərini davam edirlər. Bir-birləri arasında mənasız və uzunmüddətli soyuqluq yaranmasına heç vaxt icazə vermirlər.

Sizinlə hər bir məsələni müzakirə edə bilərlər. Əgər sənin gətirdiyin dəlillər məntiqlidirsə, güzəştə getməyi çox yaxşı bacarırlar.

Özləri daim inkişaf etdirirlər, işgüzar olurlar. Əgər bilmədiyi mövzudan sual versəniz, "Mən bunun üzərində işləyib geri qayıdacağam" deyirlər. Və əmin olun ki, cavab "qol kimi" gələcək. İş intizamları və işə bağlılıqları yüksək səviyyədədir.

Yarı qərbli, yarı yaxın şərqli olan yəhudilər harda necə davranmaq lazım olduğunu yaxşı bilir.

Yəhudilərin digər müsbət xüsusiyyəti bacarmadıqları işlərə “Yox” demələridir. Hər hansı işi bacarmadığınızı dedikdə sizə də küsməzlər. Odur ki, çox peşəkardırlar.

Müqaviləsiz heç kimlə çalışmazlar və yazılan şərtlərə əməl edərlər. Uzunmüddətli işlərdə "Sözlərə" inanmaq olmaz deyirlər.

Əllərinə daha yaxşı fürsət çıxdığı zaman mövqe dəyişməyi "xəyanət" deyil, "elastiklik və fürsətləri dəyərləndirmək bacarığı" kimi qiymətləndirirlər. Bəziləri də inanılmaz dərəcədə sadiqdir və nə baş verməsindən asılı olmayaraq, tərəf müqabilini satmazlar. Üstəlik, sizi dəyərli işçi hesab edirlərsə, daim əlaqə saxlayarlar. Sizə gəlib "Bax bu mister X sənin işinə faydalı ola" bilər deyirlər. Yaxud da siz kiminsə haqqında məlumat əldə etmə istədikdə onlar “Mənə mane olursan” deməz. Əksinə sizə ətraflı məlumat verərlər. Əlaqəsi varsa, dərhal tanış edərlər. Bütün bunlar yəhudilərin biznes şəbəkəsində niyə bu qədər uğurlu olduğunu aydın şəkildə izah edir.

Edilən yaxşılığı unutmazlar. Yaxşılıq istəyəndə “Yox” deməz, ən azından cəhd göstərərlər.

Etiraf etmək lazımdır ki, bir az xəsis olurlar, təəssüf ki, hər şeyin hesabatını aparılar.

Fələstində etdiklərinin böyük amansızlıq və daşürəklilik olduğunu özləri də bilirlər. Ağlı başında olan bir çox israilli bu müharibənin əleyhinədir. Təəssüf ki, onların siyasi arenası millətçiliyi çox sevir.

Xülasə, bu insanların zəngin olmasının səbəbləri hər ekstra sm yolu getməyə hazır olmalarıdır. Hər an iş düşünürlər. Qarşılıqlı qazanc yolları axtarırlar, qarşılıqlı müqavilə və ya sazişlərdə çeviklik tələb edən ticari yollar tapırlar, münaqişələri davam etdirməyib razılaşmaq üçün səy göstərirlər və əlbəttə ki, bir-birilərini inanılmaz dərəcədə dəstəkləyir və qoruyurlar. Çinlilərdən başqa heç bir millət bu məsələdə yahudilər qədər uğurlu ola bilməzlər.

Aytən

