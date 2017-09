Göyçayda 62 yaşlı kişi özünü kanala atdı

Göyçay rayonunda intihar olub.

Publika.az xəbər verir ki, hadisə bu gün axşam saatlarında Göyçayın İnçə kəndində baş verib.

Kənd sakini, 1955-ci il təvəllüdlü Səmədov Səməd Əvəz oğlu yaşadığı evdən çıxaraq geri qayıtmayıb. Axtarış zamanı məlum olub ki, S. Səmədov özünü evin yaxınlığından keçən Yuxarı Şirvan kanalına atıb.

Onun özünə qəsd etməsinin səbəbi hələlik məlum deyil. Hazırda rayonun hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları hadisə yerindədir.

Faktla bağlı Göyçay rayon Prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır. (apa)

