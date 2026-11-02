Formula 1-də 2026-cı il mövsümünün çempionu müəyyənləşib. Mercedes komandasının 20 yaşlı italiyalı pilotu Kimi Antonelli bu uğura imza ataraq yarış tarixinin ən gənc dünya çempionu olub.
Metbuat.az xəbər verir ki, Antonelli Meksika Qran-prisini üçüncü pillədə başa vuraraq mövsümün bitməsinə dörd yarış qalmış çempionluğunu təmin edib. O, bu mövsüm 9 yarışda qalib gəlib.
Çempionluqdan sonra açıqlama verən pilot yaşadığı sevincin sözlə ifadə edilməsinin çətin olduğunu bildirib. Antonelli mövsümün inanılmaz keçdiyini və podiumu Maks Verstappenlə Lüis Hemiltonla bölüşməyin onun üçün xüsusi olduğunu deyib.
Qeyd edək ki, Formula 1 üzrə növbəti yarış noyabrın 8-də Braziliyada keçiriləcək.