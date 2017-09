Bakı. 22 sentyabr. REPORT.AZ/ Meksikada güclü zəlzələdən sonra təqribən 200 nəfər itkin düşmüş hesab olunur.

“Report” xəbər verir ki, bunu ölkənin mülki müdafiə qüvvələrinin milli koordinatoru Luis Felipe Puente deyib.

O həmçinin əlavə edib ki, zəlzələ paytaxt Mexikoda 44-ə yaxın evi dağıdıb.

Puentenin sözlərinə görə, yaxın vaxtlarda daha bir neçə tikili yeraltı təkanlar nəticəsində dağıla bilər.

Zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayının 273 nəfərə çatıb.



