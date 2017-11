"Çelsi"nin sabiq məşqçisi "Dakar" rallisində iştirak edəcək

Çinin "Şahxay Şanqan" futbol komandasının baş məşqçisi Andre Villaş-Boaş 2018-ci il "Dakar" rallisində iştirak edəcək.

Milli,Az report-a istinadən xəbər verir ki, 40 yaşlı portuqaliyalı mütəxəssis "Overdrayv" komandasının heyətində yer alacaq.

O, 346 nömrəli "Toyota" markalı avtomobili idarə edəcək. Portuqaliyalının komanda yoldaşı həmyerlisi Ruben Faria olacaq.

Qeyd edək ki, Andre Villaş-Boaş karyerası ərzində Portuqaliyanın "Portu", Rusiyanın "Zenit", İngiltərənin "Çelsi" və "Tottenhem" komandalarının baş məşqçisi olub. "Dakar-2018" 6 - 20 yanvarda keçiriləcək. Yarışın marşrutu Peru, Bolivya və Argentinanı əhatə edəcək.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.