Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində “NATO günləri” keçirilib

Bakı. 24 noyabr. REPORT.AZ/ Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində NATO-nun Müttəfiq Transformasiya Komandanlığı Qərargahının ekspert qrupu tərəfindən Bakı şəhərində “NATO günləri” təşkil olunub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, NATO-nun Hərbi Tərəfdaşlıq İdarəsinin qərargah rəisi polkovnik Aleksander Şvabın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyası, Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi və Hərbi Dəniz Qüvvələri komandanlığını ziyarət edib.

Tədbir çərçivəsində Silahlı Qüvvələrin zabit və kursantları üçün “NATO bu gün - strukturu və vəzifələri”, “Azərbaycan-NATO əməkdaşlığı”, “NATO-nun arzu etdiyi Strateji Təsir”, “NATO-nun mövcud Dəniz Qüvvələri”, “NATO Varşava Sammitindən sonra, NATO-nun Tərəfdaşlıq Siyasəti və Cənubi Qafqaz”, “Qlobal kiber-inkişaf və NATO-nun cavabı” və digər mövzularda mühazirələr təqdim olunub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.