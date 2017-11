İslamabadda aksiya zamanı yüzlərlə insan yaralandı - YENİLƏNİB - FOTO

Pakistanın paytaxtı İslamabadda polislə aksiyaçılar arasında toqquşmalar zamanı 1 nəfər həlak olub, 130 nəfər xəsarət alıb.

Milli.Az "Report"a istinadən bildirir ki, "Teehrik-e-Labaik" hərəkatının fəalları artıq 3-cü həftədir Feyzabadda yolayrıcında şəhərin əsas küçələrini bağlayaraq oturaq aksiya keçirirlər. Aksiyaya səbəb hakimiyyət orqanlarının seçki haqqında qanuna ziddiyyətli düzəliş etməsi olub.

Aksiyaçıların dağıdılması üçün 8 min polis əməkdaşından istifadə edilib. Polis aksiyaçılara qarşı yüksək təzyiqli su şırnaqlarından və gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Buna cavab olaraq aksiyaçılar polisləri daşa basıblar. Nəticədə 1 polis əməkdaşı başından xəsarət alaraq ölüb.

Pakistanın Tibb İnstitutunun müəllimi Altaf Hüseyn də bildirib ki, aksiyanın dağıdılması zamanı 130 nəfər xəsarət alıb. Onlardan 45-i polisdir. Etirazçılardan 150-i saxlanılıb.

"Geo TV"nin məlumatına görə isə, toqquşmalarda 4 nəfər həlak olub, daha 250 nəfər xəsarət alıb. Hadisə yerinə əlavə polis və ordu qüvvələri cəlb edilib.

Pakistanda hüquq-mühafizə orqanlarının oturaq aksiya dağıtmaq cəhdindən sonra ölkədə kütləvi etirazlar baş verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki,bu haqda Geo TV TV xəbər verib.

Məlumata görə, bu haqda toqquşmalar zamanı hər iki tərəfdən təxminən 250-dən çox insan yaralanıb, 4 nəfər ölüb.

Milli.Az

