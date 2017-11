İnsana bənzəyən balıq növü tapıldı - VİDEO

Türkiyədə inanılmaz hadisə yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hamdi Kul adlı şəxs Ankarada heyvan bazarlarının birində insana bənzəyən balıq növü görüb. "Yunus Cichlid" adlı bu balığın baş hissəsi insan kəlləsinə həddindən artıq oxşayır. Hamdi həmin balıqlardan bir neçəsini alaraq öz təsərrüfatını yaratmağa başlayıb.

Onun sözlərinə görə bu heyvanı görmək və almaq üçün ölkənin müxtəlif yerlərindən gələnlər var. Hətta, xarici ölkələrdən də sifariş almasına baxmayaraq, xarici ölkələrə qanuni icazə verilmədiyindən bunu edə bilmədiytini açıqlayıb.

Həmin balığın görüntülərini təqdim edirik:

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az

