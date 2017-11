"Bitcoin"in kursu yenidən rekord qırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə informasiyanı “Coinmarket” saytı yayıb. Belə ki, kriptovalyutanın dəyəri dünən 9,2% artıb. Nəticədə "Bitcoin" 9026,89 dollara çatıb.

Qeyd edək ki,"Bitcoin" keçən ilin sonundan etibarən 700% bahalaşıb.

