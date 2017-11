Tez-tez yemək yeyənlər - MÜTLƏQ OXUSUN

Yeməyi yavaş-yavaş yemək piylənmə və metabolik xəstəlik risklərini azaldır.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda amerikalı elm adamları məlumat yayıblar. Məlumatda bildirilir ki, yeməyi tələsmədən, aramla yemək insan sağlamlığına daha xeyirlidir.

Araşdırma nəticələrinə görə, tez yeyənlərin metabolik xəstəliyə tutulma nisbəti 11.6%-dirsə, normal sürətdə yeyənlərin 6.5% və yavaş yeyənlərin isə 2.3% -dir.

Dr. Takayuki Yamaji mövzu ilə əlaqədar açıqlamasını təqdim edirik: "İnsanlar tez yeyəndə doyma hissi hiss etmir və buna görə çox yeyirlər. Yeməyi tələsmədən yemək metabolik xəstəliklərin qarşısının alınmasında ən yaxşı üsul ola bilər".

