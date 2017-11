Meksika gömrüyündə inanılmaz hadisə yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Amerikaya qayıtmaq istəyən 94 yaşlı qadının üzərindən külli miqdarda narkotik vasitə tapılıb. Narkotiki bədəninin müxtəlif hissələrinə yapışdıraraq postu keçməyə çalışan yaşlı qadının planı baş tutmayıb və polis tərəfindən saxlanılıb.

Qeyd edək ki, onun Meksikaya ailəsini görmək üçün gəldiyi ortaya çıxıb.

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az



Hitlerin çəkdiyi bu şəkil 12 manata satıldı - İnanılmaz hadisə / FOTO - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.