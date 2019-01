Nəhəng reklam plakatı yaşlı adamın üzərinə düşdü /VİDEO

Türkiyənin İstanbul şəhərində küçədə əl ağacı ilə yeriyən 81 yaşlı adam geyim mağazasının qarşısına oturaraq dincəlmək istəyib.

Bir müddət yolun kənarında oturan yaşlı adamın üzərinə küləyin təsiri ilə reklam plakatı düşüb. Aldığı zərbə ilə yerə yıxılan yaşlı adama ətrafdakılar kömək edib. Çiynindən yaralanan yaşlı adam xəstəxanaya yerləşdirilib. Sağ çiynində qırıq olduğu müəyyən olunan adam əməliyyat olunacaq.

Reklam plakatının adamın üzərinə aşdığı görüntülər təhlükəsizlik kameralarına əks olunub.

Metbuat.az həmin görüntüləri təqdim edir:

https://metbuat.az/news/1099747/tecrube-zamani-old...



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.