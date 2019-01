​“Apple” şirkəti 2018-ci ildə 9 milyard dollar zərər etdi

“Apple” şirkəti 2018-ci ildə etdiyi riskli investisiya nəticəsində 9 milyard dollar itirib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə məlumat “Wall Street” jurnalında dərc olunan məqalədə qeyd olunub. Bildirilir ki, şirkət bu il səhv investisiya səbəbiylə 9 milyard dollar zərər edib.

Qeyd edək ki, “Apple” şirkəti 2018-ci ilin ilk yarısında hissələrini 63 milyard dollara alıb. Hissələrin hazırki dəyəri isə 54 milyard dollardır.

