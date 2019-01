Azərbaycanda yeni doğulan körpələrə bəzən valideynlər qəribə adlar verirlər. Bunlar sırasında quş adları da var.

Metbuat.az modern.az-a istinadən xəbər verir ki, son 5 ildə Azərbaycanda yeni doğulan uşaqlara verilmiş quş adlarını dəqiqləşib. Məlum olub ki, bu sırada Şahin, Qumru və Turac öndə gedir.

Siyahının oxucular üçün də maraqlı ola biləcəyini nəzərə alaraq, onu təqdim edirik:



