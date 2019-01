Ötən gecə Xətai rayonunda yanan binanın görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az-ın Trend-ə istinadən məlumatına görə, Bakı şəhərinin Xətai rayonunda Nobel prospekti 86 ünvanında məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı ikimərtəbəli binanın dam örtüyü yanıb.

Alovlanan ev Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti tərəfindən gecə saatlarında söndürülüb.

İlkin məlumata görə, yanğında xəsarət alan olmayıb. Hadisə ilə bağlı görüntüləri təqdim edirik:

