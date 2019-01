“Ştutqart”ın futbolçusu Benjamin Pavar “Barselona”ya keçə bilər.

Metbuat.az-ın “Sky Sports”a istinadən yaydığı xəbərə görə, Fransa millisinin üzvü ilə “Barselona” yaxından maraqlanır. Kataloniya klubunun nümayəndələrinin futbolçunun agenti ilə görüşdüyü bildirilir. Transferin yayda reallaşacağı gözlənilir.

Qeyd edək ki, 22 yaşlı müdafiəçi bu mövsüm Bundesliqada 14 oyuna çıxıb.

