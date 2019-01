Ukraynalı boksçu Pyotr Oçeretyanıy prezident Pyotr Poroşenkonun cangüdəni Vasili Xmelyuku öldürüb.

Metbuat.az Azvision.az-a istinadən verir ki, 25 yaşlı Vasilinin yaşadığı kompleksin ərazisinə yaxınlaşarkən itlərini gəzdirən Pyotrla mübahisəsi düşüb. Nəticədə boksçu Xmelyukn başından yumruq zərbəsi vurub. Yerə yıxılan cangüdən özünə gələ bilməyib. Törətdiyi cinayətə görə idmançını 15 ilədək həbs gözləyir.

