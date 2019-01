İran-İraq sərhədində 5,7 bal gücündə zəlzələ olub.

Metbuat.az-ın xarici KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, yeraltı təkanlar yerli vaxtla 13:42-də qeydə alınıb. Zəlzələnin ocağı 40 kilometr dərinlikdə yerləşib.

Zəlzələnin episentri Bağdaddan 136 kilometr şimal-şərqdə, İranın İlam şəhərindən isə 87 kilometr şimal-qərbdə yerləşib.

