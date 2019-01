Millinin üzvü “Qəbələ”yə keçdi

Futbol üzrə 2018-2019-cu il mövsümünün ikinci yarısının hazırlığına start verən “Qəbələ” klubu qış fasiləsində ilk transferini gerçəkləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “qırmızı-qaralar” Azərbaycan milli komandasının üzvü Anar Nəzirovu heyətinə qatıb. Bundan əvvəl “Zirə”də çıxış edən 34 yaşlı qapıçı ilə 1,5 illik müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, 2010-2011-ci, 2012-2015-ci illər mövsümlərində də “Qəbələ”də forma geyən A.Nəzirov əyalət təmsilçisinin heyətində ümumilikdə 28 oyun keçirib. O, Azərbaycan Premyer Liqasında 25, Azərbaycan kubokunda isə 3 dəfə meydana çıxıb. Futbolçu karyerası ərzində “Kəpəz”, “Turan”, “Neftçi”, “Standard” və “Sumqayıt”ınheyətində çıxış edib.

Qapıçı Premyer Liqada ümumilikdə 219 matç keçirib. Azərbaycan millisində 2012-ci ildə debüt edən qolkiper əsas komandanın heyətində dörd oyunda meydana çıxıb.

Sabah hava belə olacaq - Proqnoz açıqlandı - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.