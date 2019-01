Tükürpərdən ənənə: Səhnədə çiy donuz yedi - VİDEO

Hindistan qəribə ənənələri ilə hər kəsi təəccübləndirməyə davam edir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, bu qəribə ənənələrdən biri kameralara əks olunub.

Görüntülərdə rəngli maska taxmış çılpaq bir adam izləyicilərin gözü qarşısında bala donuzu öldürdükdən sonra çiy-çiy yeyib.

Bütün bunlar “Jatras” adlanan yerli xalq oyununun bir parçasıdır. Ənənəyə görə səhnədəki maskalı adam şeytanı təsvir edir. Ağ donuz balasını canlı vəziyyətdə səhnəyə gətirən adam heyvanın arxa ayaqlarını iplə bağlayıb. Daha sonra bıçaqla kəsərək səhnəni qan gölünə çevirib.

Bu qanlı tamaşa heyvansevərlər tərəfindən böyük etirazla qarşılanıb.

Subhendu Malik adlı heyvansevər bu adamın həbs olunmasının vacib olduğunu bildirib.

https://metbuat.az/news/1106227/soyuqdeymeni-arada...



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.