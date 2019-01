Qolunu tərsinə çevirir, dərisini dartaraq uzadır, ayaqlarını boynuna keçirərək kürək sümüklərini geri çıxarır.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, söhbət 3-cü sinif şagirdi Ümid Həsirovdan gedir. Ü. Həsirov Kürdəmir rayon Şahbəyli kəndində yaşayır.

O, 2 ildir ki, bu cür qeyri-adi hərəkətləri etməyə başlayıb.

Saha ətraflı videoda:

