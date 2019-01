Azərbaycanlı model Ramina Abbasovanın videosu müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az Dergi.az-a istinadən xəbərinə görə, modelin iç geyimi üçün çəkildiyi reklam videosu sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən qınaq atəşinə tutulub.

Modelin yarıçılpaq görüntülərini təqdim edirik:

