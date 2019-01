110 illik ağacdan baxın nə hazırladılar /FOTOLAR

110 yaşı olan bir ağac sosial mediada gündəm olub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, içi çürüdükdə ağacı kəsməyə razı olmayan Armitage Horvard ağacın içini oyaraq üzərinə dam yerləşdirib. Köhnə kitabçı olan Hovard ağacı işıqlandırma sistemi ilə göz qamaşdırıcı hala gətirərək içini kiçik kitabxanaya çevirib.

Damındakı kiçik lampası və rəngli qapısı ilə olduqca maraqlı görünüşə sahib olan bu kitabxana ətrafdakıların diqqətini cəlb edir. Yolun kənarında yerləşən bu ağacdan kitab əldə etmək istəyənlər bir neçə pillə çıxmalı olurlar.

Pulsuz kiçik kitabxana mənasını verən “Little Free Library” adlı cəmiyyət insanlarda kitab oxuma sevgisi yaratma üçün dünyanın dörd bir tərəfində kitabxanalar inşa edir.

