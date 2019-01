Köklük ümumi bir bəladır. Az hərəkətli həyat tərzi yaşayanlar digərlərinə nisbətən kökəlməyə daha çox meyilli olur. Ümumi hesablamalara görə, Azərbaycanda artıq çəkidən əziyyət çəkənlərin say göstəricisi ilbəil sürətlə artmaqdadır. Əsas səbəblərdən biri də yemək rasionu ilə aktivlik rasionu arasında ciddi ziddiyyətlərin olmasıdır.



ARB TV-nin "Günə doğru" proqramı mövzuyla bağlı maraqlı süjet hazırlayıb.

Metbuat.az həmin süjeti təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.