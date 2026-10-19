Nar orqanizm üçün faydalı meyvələrdən biri hesab olunur. Tərkibindəki vitaminlər, antioksidantlar və bitki birləşmələri bir sıra sağlamlıq göstəricilərinə müsbət təsir göstərir.
Metbuat.az xəbər verir ki, araşdırmalara əsasən, nar qan təzyiqinin tənzimlənməsinə, ürək sağlamlığının qorunmasına və iltihabın azalmasına kömək edir.
Narın sağlamlığa əsas faydaları bunlardır:
Vitamin və minerallarla zəngindir. Nar lif, C və K vitaminləri, folat və kaliumla zəngin meyvədir.
Antioksidant mənbəyidir. Tərkibində hüceyrələri oksidləşdirici zədələnmədən qorumağa kömək edən birləşmələr var.
İltihabın azalmasına kömək edə bilər. Narın tərkibindəki antioksidantlar orqanizmdə iltihabi proseslərə müsbət təsir göstərə bilər.
Prostat sağlamlığı baxımından əhəmiyyətlidir. İlkin araşdırmalar nar ekstraktının prostat xərçəngi hüceyrələrinin inkişafına təsir göstərə biləcəyini ortaya qoyub.
Döş xərçəngi ilə bağlı araşdırmalarda diqqət çəkir. Laboratoriya tədqiqatlarında nar ekstraktının bəzi xərçəng hüceyrələrinin çoxalmasını ləngitdiyi müşahidə olunub.
Qan təzyiqini aşağı sala bilər. Nar şirəsinin xüsusilə sistolik qan təzyiqinin azalmasına kömək edə biləcəyi bildirilir.
Oynaq sağlamlığını dəstəkləyə bilər. Narın iltihabəleyhinə xüsusiyyətləri artrit və oynaq xəstəlikləri ilə bağlı araşdırmalarda öyrənilir.
Ürək sağlamlığına müsbət təsir göstərə bilər. Nar şirəsi bəzi araşdırmalarda xolesterin göstəricilərinin yaxşılaşması və ürək-damar xəstəlikləri riskinin azalması ilə əlaqələndirilib.
Erektil funksiyaya təsir göstərə bilər. Nar şirəsinin qan dövranına təsiri araşdırılsa da, bu sahədə əlavə tədqiqatlara ehtiyac var.
Bəzi bakteriya və göbələklərə qarşı təsir göstərə bilər. Narın tərkibindəki bitki birləşmələri müəyyən mikroorqanizmlərlə mübarizədə faydalı ola bilər.
Yaddaşı dəstəkləyir. İlkin araşdırmalarda nar şirəsinin şifahi və vizual yaddaş göstəricilərinə müsbət təsiri müşahidə olunub.
Fiziki performansı artırır. Nar ekstraktının qan dövranını yaxşılaşdıraraq məşq zamanı yorğunluğun gecikməsinə kömək edə biləcəyi ehtimal olunur.