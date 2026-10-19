Bal təkcə qidalanmada deyil, dəriyə qulluqda da istifadə edilən təbii məhsullardan biridir. Tərkibindəki antioksidantlar və nəmləndirici xüsusiyyətləri sayəsində bal dərinin daha yumşaq və hamar görünməsinə kömək edə bilər.
Metbuat.az xəbər verir ki, balın dəri üçün əsas faydalarından biri nəmi saxlamağa kömək etməsidir. Bu xüsusiyyət xüsusilə quru dərisi olan insanlar üçün faydalı ola bilər. Dəriyə tətbiq edildikdə onun yumşaqlığını artırmağa və quruluq hissini azaltmağa kömək edə bilər.
Balın tərkibində antioksidantlar da mövcuddur. Bu maddələr dərini sərbəst radikalların təsirindən qorumağa kömək edir. Bununla belə, balın qırışları aradan qaldırdığı və ya dərinin qocalmasının qarşısını aldığı barədə güclü elmi sübutlar yoxdur.
Təbii bal müəyyən antibakterial xüsusiyyətlərə də malikdir. Tibbi məqsədlər üçün hazırlanmış bal bəzi yaraların müalicəsində istifadə olunur. Lakin adi qida balının sızanaqları sağaltdığını və ya dəri infeksiyalarını müalicə etdiyini söyləmək düzgün deyil.
Balı üz dərisinə necə tətbiq etmək olar?
Balı təmiz dəriyə nazik təbəqə şəklində çəkib 10-15 dəqiqə saxlamaq, daha sonra ilıq su ilə yumaq olar. İlk istifadədən əvvəl məhsulu dərinin kiçik bir hissəsində sınamaq məsləhətdir. Qaşınma, qızartı və ya yanma yaranarsa, istifadə dayandırılmalıdır.
Bal hər kəsin dərisinə uyğun olmaya bilər. Xüsusilə arı məhsullarına allergiyası olan insanlar ehtiyatlı davranmalıdır. Həmçinin həssas və ya zədələnmiş dəriyə yeni məhsul tətbiq etməzdən əvvəl dermatoloqla məsləhətləşmək faydalıdır.