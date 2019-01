Yüz illərdir bu dəliklərdə yaşayırlar! - Səbəbi eşidənləri təəccübləndirir

"Coober Pedy" Avstraliyanın cənubunda yerləşən “Adelaide” şəhərinin 846 kilometr uzaqlığında yerləşən qeyri-adi bir yerdir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, 2 minə yaxın nüfuzu olan "Coober Pedy" qəsəbəsi opal mədəninin paytaxtı sayılır. Burada yay aylarında 40 ilə 70 dərəcə arasında dəyişən istiliyin olduğu deyilir. "Coober Pedy" əhalisi bölgədə yerləşən opal mədənindən qalan tunellərdə 1500 ev inşa edərək bunları bir-birinə bağlayıb.

Qəsəbə sakinləri təxminən 43 dərəcə istiliyə və quraqlığa dözə bilmədikləri üçün bir əsrdir yerin altında yaşayırlar. Kənardan baxdıqda tək mərtəbəli kimi görünən binalar əslində sirrini içində gizləyir. Yer altına doğru genişlənən yaşayış sahəsinə sahib olan qəsəbə əhalisi bununla özlərini istiliyə qarşı qoruya bilirlər.

https://metbuat.az/news/1116739/suyudun-saglamliga...



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.