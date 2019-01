Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) tərəfindən dövlət qulluğunda inzibati vəzifələrin A növünə (inzibati rəhbər vəzifələr) aid olan AA, AB və AC qruplarına uyğun vəzifələr üzrə dövlət qulluğuna qəbul üçün test imtahanı keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, imtahan saat 10:00-da başlayıb və 3 saat davam edəcək.

Qeyd edək ki, imtahanı DİM-in saytında canlı izləmək mümkündür.

