Qarışıq döyüş növləri (MMA) üzrə rusiyalı boksçu Fyodor Yemelyanenko amerikalı Rayan Beyder ilə rinqə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Los-Ancelesdə keçirilən görüşdə amerikalı idmançı birinci raundun ilk dəqiqəsində rəqibini nokauta salıb.

Qeyd edək ki, bu, 42 yaşlı Yemelyanenkonun altıncı məğlubiyyətidir. O, 38 dəfə qarışıq döyüş növlərində qalib olub.

Sabah hava belə olacaq - Proqnoz açıqlandı - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.