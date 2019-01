Türkiyədə daxili işlər naziri Süleyman Soylunun avtomobil kortejində ağır qəza olub.

Metbuat.az virtualaz.org-a istinadən bildirir ki, Antalyanın Serik qəsəbəsi yaxınlığında naziri müşayiət edən mühafizə dəstəsinin avtomobili sürüşkən yolda aşıb. Qəza nəticəsində maşında olan 4 polis xəsarət alıb. Onlar xəstəxanaya aparılıblar.

Bildirilir ki, hadisəyə yağışlı havada sürət həddinin düzgün seçilməməsi səbəb olub.

