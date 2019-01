Türkiyənin ən çox izlənilən seriallarından olan "Eşkiya Dünyaya Hökmdar olmaz"ın 123-cü bölümünün fraqmanı yayımlanıb. Metbuat.az həmin görüntüləri təqdim edir:

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az Sabah hava belə olacaq - Proqnoz açıqlandı - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.