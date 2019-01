Perunun Abankay vilayətində dəhşətli hadisə yaşanıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, toy məclisi zamanı otelin divarı uçub. Hadisə nəticəsində 15 nəfər ölüb, 29 nəfər isə yaralanıb.

Uçqun vaxtı toyun keçirildiyi zalda 100-ə yaxın insanın olduğu bildirilib.

