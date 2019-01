İspaniya La Liqasında XXI turun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, son oyun günündə “Barselona” səfərdə “Girona” komandasının qonağı olub. Gərgin keçən qarşılaşmada qonaqlar əzmkar qələbə qazanıblar. Matç 0:2 hesabı ilə yekunlaşıb.

Vurulan qolları təqdim edirik:

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az

Sabah hava belə olacaq - Proqnoz açıqlandı - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.