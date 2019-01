Türkiyənin Amasya ərazisində mədəndə çökmə baş verib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, xilasedicilər tərəfindən torpaq altında qalan 3 nəfərdən 2-si xilas edilib.

Əməliyyatlar davam etdirilir.

