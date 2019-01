Göyçayda yol qəzası: 5 nəfər xəstəxanaya yerləşdirildi

Göyçay rayonunda yol qəzası baş verib.

Metbuat.az-ın trend.az-a istinadən verdiyi məlumata görə, rayon ərazisində "VAZ" və "Mercedes" markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində 5 nəfər xəsarət alıb.

Hadisə nəticəsində xəsarət alanlar - 1986-cı il təvəllüdlü Tağıyev Fəqan Məhəmməd oğlu, 1980-ci il təvəllüdlü Yusifov İmran Əlibaba oğlu, 1985-ci il təvəllüdlü Əliqəmbər Kövsərov, 1976-cı il təvəllüdlü Əliyev Elnur İsmət oğlu və 1993-cü il təvəllüdlü Əliyev İlkin Famil oğlu müxtəlif bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

