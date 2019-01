Xətai rayonunda 1 ədəd alışqansız “F-1” qumbarası tapılıb

Daxil olmuş məlumat əsasında Astara RPŞ-nin əməkdaşları tərəfindən Xətai kəndi ərazisində məişət tullantıları atılan ərazidən 4 ədəd “F-1” qumbarası, 1 ədəd lüləsi kəsilmiş “İJ-16” markalı tüfəng, 2 ədəd trotil şaşkası və 6400 ədəd müxtəlif çaplı patron tapılıb.

DİN Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, həmçinin Əlahiddə Çevik Polis Alayı əməkdaşlarının daxil olmuş məlumat əsasında yanvarın 26-da keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində Xətai rayonunun M.Hadi küçəsindən 1 ədəd alışqansız “F-1” qumbarası tapılıb və 36-cı Polis Bölməsinə təhvil verilib.

