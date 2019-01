Azərbaycanda yeni xəbər saytı fəaliyyətə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Orman.Az” domeni üzərindən yayımlanacaq xəbər saytının sloqanı “Xəbərdə yaşıl işıq”dır.

Media məkanında operativliyi və özünəməxsus xəbər platforması yaratmağı hədəfləyən “Orman.Az”yenilikləri təqdim etməklə yanaşı ictimai prosesə güzgü tutacaq araşdırma, analitik mətnlərə də üstünlük verəcək.

Xəbər və informasiya portalı tezliklə yeni layihələr və kreativ müsabiqələrin təşkilini planlayır.

