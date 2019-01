Respublika Stadionunda küləyin uçurduğu dam örtüyü bərpa olunur - FOTOLAR

Bakıda bir neçə gün əvvəl güclü külək nəticəsində Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunun sektorlarından birinin uçmuş dam örtüyü bərpa olunur.

Metbuat.az trend.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunun direktoru Şamil Quliyev bildirib.

Onun sözlərinə görə, örtüyün bərpası üçün xaricdən mütəxəssislər də çağırılıb:

“Örtük bərk parça materialdan olduğuna görə güclü külək onu dirəklərdən qopararaq uçurmuşdu. Örtüyün yenidən bərpası mürəkkəb iş olduğu üçün koreyalı mütəxəssislər dəvət olundu, çünki vaxtilə tikinti işlərini də onlar həyata keçirmişdilər. Mütəxəssislər stadiona gələrək hər şeyi analiz edib bərpa işlərinin necə aparılacağını göstərdilər".

Ş.Quliyev hazırda yerli mütəxəssislər tərəfindən bərpa işlərinin aparıldığını deyib.

DİQQƏT! Bu balıqları YEMƏYİN - QURD VAR - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.