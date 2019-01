Ermənistan anlamalıdır ki, münaqişənin həlli bütün regionun inkişafı üçün faydalıdır - Leyla Abdullayeva

İtaliyanın ATƏT-ə sədrliyi dövründə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı bəyanatın qəbul edilməsi uzun illər davam edən münaqişənin həlli üçün danışıqların hazırkı intensivliyinə yol açmasına imkan yaratdı.



Metbuat.az AzərTAc-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva Bakıda italyan jurnalistlərlə keçirilən və “Agenzia Nova” informasiya agentliyinin müxbirinin də iştirak etdiyi görüş zamanı bildirib.

“Agenzia Nova” informasiya agentliyində yayılmış yazıda bildirilir ki, L.Abdullayeva bu fikirləri ötən ilin dekabr ayında ATƏT-də İtaliya sədrliyinin yekunlaşması çərçivəsində Nazirlər Şurasının toplantısının keçirilməsi ilə eyni vaxtda Milanda qəbul edilmiş birgə bəyanata istinad edərək deyib.

“Azərbaycan mürəkkəb geostrateji mövqeyə malikdir və bu, şübhəsiz, bizim xarici siyasətimizə təsir göstərir" – deyə mətbuat xidmətinin rəhbəri söyləyib.

L.Abdullayeva münaqişə nəticəsində Dağlıq Qarabağ da daxil olmaqla, Azərbaycan ərazilərinin 20 faizinin işğal olunması, bir milyondan çox qaçqın və məcburi köçkünün hələ də öz əzəli torpaqlarından kənarda yaşaması problemini diqqətə çatdırıb. “Məqsədimiz ölkəmizi maksimum inkişaf etdirməklə hazırda işğal altında olan ərazilərimizin geri qaytarılmasına nail olmaqdır”, – deyə o vurğulayıb.

Mətbuat katibi bildirib: “Əgər Ermənistan anlasaydı ki, Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad olması ilə bütün region daha çox inkişaf edəcək, Qafqazda bütün strateji infrastruktur və enerji layihələri daha da funksional olardı”.

Mətbuat xidmətinin rəhbəri Dağlıq Qarabağ probleminin nizamlanması ilə bağlı Bakı ilə İrəvan arasında danışıqların intensivləşməsi mövzusuna toxunaraq vurğulayıb ki, 2019-cu ilin yanvar ayında Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov və Ermənistanın xarici işlər naziri Zöhrab Mnatsakanyan arasında “2+3” formatında (Azərbaycan və Ermənistan + ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri) görüş baş tutub və bu ilin fevral ayında danışıqların davam etdirilməsi razılaşdırılıb. L.Abdullayeva müzakirələrin davam etdirilməsinin zəruriliyini ifadə edib və qarşılıqlı mövqelərin anlaşılması üçün yeni görüşün vacib olacağını bildirib: “Ümid edirəm ki, Ermənistan da anlayacaq ki, bu problemin həlli bütün regionun inkişafı üçün faydalıdır”.

Mətbuat katibi bildirib ki, hər iki tərəf danışıqların formatının yalnız iki rəsmi tərəfdən − Ermənistan və Azərbaycandan ibarət olması barədə razıdır. Rəsmi Bakının mövqeyi bu məsələdə aydındır. Danışıqlar uzun illərdir davam edir, indi konkret nəticələrə nail olmaq lazımdır. Bakı münaqişənin həlli prinsiplərini həmişə aydın ifadə edib. “Dağlıq Qarabağda qeyri-qanuni yolla yaradılmış qurum dünyanın heç bir dövləti, hətta Ermənistanın özü tərəfindən belə tanınmır. Azərbaycan yalnız onun ərazi bütövlüyünə hörmət edilməsini istəyir”, – o bildirib. Qeyd edib ki, münaqişənin həlli yalnız Dağlıq Qarabağ da daxil olmaqla, Azərbaycanın ərazilərinin işğalına son qoyulması və regiona Azərbaycanın tərkibində yüksək muxtariyyət statusunun verilməsi ilə mümkündür. İrəvanın hələ öz mövqeyinə tam aydınlıq gətirmədiyindən dərhal irəliləyişdən danışmaq tələskənlik olardı. Problemin həllində irəliləyişə nail olmaq üçün rəsmi Bakı münaqişə vaxtı regionu tərk etməyə məcbur qalmış azərbaycanlı məcburi köçkünlərin öz torpaqlarına qayıtması üçün Ermənistan ordusunun işğal olunmuş ərazilərdən çıxmasını istəyir.

L.Abdullayeva Parisdə sonuncu görüş zamanı qeydə alınan digər müsbət nəticəni də nəzərə çatdırıb. Qeyd edib ki, həmin görüşdə hər iki hökumətin iki ölkənin əhalisini sülhə hazırlamalı olması ilə bağlı fikir səsləndirilib. “Bu, çox uzun və çətin bir yoldur: bu yaxınlarda Ermənistan televiziyasında reportaj yayımlandı. Film erməni və azərbaycanlı icmaların bir yerdə yaşamasından bəhs edirdi. Bu film Ermənistanda, hətta sosial şəbəkələrdə böyük müzakirələrə səbəb oldu. Bu, çətin bir məsələ olsa belə, iki icma arasında əlaqələrin bərpa olması üçün çalışmalıyıq. Bu gün Bakıda yaşayan gənc azərbaycanlı məcburi köçkünlərin Dağlıq Qarabağda ermənilərlə necə yaşadıqları haqqında xatirələri yoxdur. Əlbəttə, münaqişənin həlli asan deyil, lakin bütün ölkələrin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərə hörmət etməsi vacibdir”, − deyə mətbuat katibi fikirlərini tamamlayıb.

