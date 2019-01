Yanvarın 27-də saat 21 radələrində Biləsuvar rayonunun Xırmandalı kəndi ərazisində Bakı şəhər sakini Vəli Dəmirov idarə etdiyi “Mercedes-Vito” markalı avtomobili aşırıb.

DİN Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, nəticədə V.Dəmirovun sərnişinlərindən arvadı Pircəxanım, Abşeron rayon sakini Elmira Əli və paytaxt sakini Elnarə Həşimova hadisə yerində ölüb, özü və digər 1 sərnişini xəstəxanaya yerləşdirilib.

Baş İstintaq və Təhqiqat İdarəsi tərəfindən araşdırma aparılır.

