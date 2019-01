İki ayda 12 evi yardı

Oğurluq etdiyinə görə saxlanılmış şəxsin diagər cinayət əməlləri müəyyən edilib.

DİN Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, oğurluq etdiyinə görə saxlanılmış Rəşad Əhmədovun ətrafında Abşeron RPİ-nin əməkdaşları tərəfindən aparılmış əməliyyat tədbirləri ilə onun ötən il noyabrın 30-dan bu il yanvarın 19-dək rayon ərazisində kompyuter oyunları salonundan oyun aparatı, 12 evdən isə pul, qızıl və məişət əşyaları oğurlaması müəyyən edilib.

