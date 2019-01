Nəsimi RPİ-nin 19-cu Polis Şöbəsi əməkdaşlarının əldə edilmiş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində üzərində qanunsuz olaraq narkotik daşımaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş S.Məhərrəmov saxlanılıb

DİN-in Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, şəxsi axtarış zamanı ondan çəkisi 509 qram olan heroin aşkar edilərək götürülüb. Araşdırma aparılır.

