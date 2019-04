"Ölümlə həyat arasında azadlığı, ədaləti və özünu axtaran məxluq​" - 1 daşla 9 quş

Metbuat.az da “1 daşla 9 quş” layihəsi davam edir.

Layihədə 9 fəlsəfi suala 1 cümləlik cavablar veriləcək.

Bu dəfə müsahibimiz şairə Rəbiqə Nazimqızıdır.

***

- Niyə varsan?

- Belə istədilər.





- Niyə yox olacaqsan?

- Belə istəyəcəklər.

- Niyə yazırsan?

- Özümə oxuyum deyə.

- Yaşamaq nədir?

- Hər şey.

- Ölüm nədir?

- Nə vaxtsa biləcəyim sirr.





- Ədalət nədir?



- Bumeranq prinsipi.





- Azadlıq nədir?

- Yalan.





- Yaradıcılıq nədir?

- Təsəlli.

- İnsan kimdir?

- Ölümlə həyat arasında azadlığı, ədaləti və özünu axtaran məxluq."

Tural İsmayılov/Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.