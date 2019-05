"Heç vaxt ölməyən insanlar var" - 1 daşla 9 quş

Metbuat.az da “1 daşla 9 quş” layihəsi davam edir.

Layihədə 9 fəlsəfi suala 1 cümləlik cavablar veriləcək.

Bu dəfə müsahibimiz tanınmış jurnalist Günay Ardadır.

***

- Niyə varsan?

- Doğulmaq, var olmaq özü bir şansdır.





- Niyə yox olacaqsan?

- Kimsə yox olmur. Hamıdan nəsə iz qalır.

- Niyə yazırsan?

- Həyatımın bir hissəsidir.

- Yaşamaq nədir?

- Yaşamaq-hamıya verilən şansdır. Necə yaşamaq isə bacarıqdır,incəsənətdir.

- Ölüm nədir?

- Ölüm, fiziki olaraq insan üçün zamanın dayanmasıdır. Heç vaxt ölməyən insanlar var.





- Ədalət nədir?

- Ədalət-haqqı olanı haqlıya verməkdir. Başqalarının haqqını tanımaqdır.





- Azadlıq nədir?

- Azadlıq-istəmədiyini etməməkdir.





- Yaradıcılıq nədir?

- Yaradıcılıq-sonu olmayan, davamlı hərəkət halında olan canlıdır.

- İnsan kimdir?

- İnsan-dünyayla, özüylə çarpışan, bəzən razılaşan, bəzən razılaşmayan, dünyanın tarixin gedişatını dəyişən, yaranmışların alisidir.

Tural İsmayılov/Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.