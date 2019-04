​“Sahibkarlara xidmət” və “Biznes inkubasiya” mərkəzləri fəaliyyətə başlayıb - FOTOLAR

"Prezident İlham Əliyevin uğurlu siyasəti nəticəsində ölkə iqtisadiyyatının davamlı və dayanıqlı inkişafının təmin edilib".

Metbuat.az-ın məlumatına görə, İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondunda “Sahibkarlara Xidmət” və “Biznes İnkubasiya” mərkəzlərinin fəaliyyətə başlaması ilə əlaqədar keçirilən tədbirdə İqtisadiyyat nazirinin müavini Sahib Məmmədov bildirib.

Nazir müavini eyni zamanda qeyd edib ki, əlverişli biznes və investisiya mühiti formalaşıb, sahibkarlıq fəaliyyəti genişlənib, rəqabətqabiliyyətli və ixracyönümlü məhsul istehsalının həcmi artıb. artdığını vurğulayıb: "Sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi və özəl sektorun iqtisadiyyatda rolunun daha da artırılması məqsədilə kompleks dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilir. Yeni yaradılmış mərkəzlər sahibkarlara göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin, özəl sektorun güzəştli qaydada maliyyələşdirilməsində səmərəliliyin daha da artırılmasında, kiçik və orta sahibkarlığa dövlət dəstəyi mexanizmlərinin daha geniş tətbiqində əhəmiyyətli olacaq".



Günay Elşadqızı / METBUAT.AZ

