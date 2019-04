RÜSVAYÇILIQ! Mesajına cavab yazmayan qadınları çılpaq fotolar ilə.../ FOTO

Samsunda sosial media üzərindən qadınları şantaj etdiyi iddia edilən şəxs görüş yerində polis tərəfindən qaçdı-tutdu nəticəsində yaxalandı və həbs olundu.

Metbuat.az türk mediasına istinadla xəbər verir ki, hadisə Samsunun İlkadım rayonu Veteran Dövlət Xəstəxanası qarşısında baş verib.

İddiaya görə, E.Ç. (29) adlı şəxsin sosial media üzərindən xanımlara mesaj atıb yoldaşlıq istədikdə qəbul etməyən və ya əngəlləyən qadınların hesablarındakı profil fotolarını alıb çılpaq qadın şəkillərinə fotomontaj edərək hesab açmaqla təhdid etdiyi və görüş təklif etdiyi bildirişi üzərinə polis dəstələri hərəkətə keçib.

Samsun Polis İdarəsi Kiber Cinayətlərlə Mübarizə Şöbəsinin briqadaları G.S. (31) adlı qadının şikayətçi olması ilə qadın ilə xəstəxana önündə görüşə gələn E.Ç, kiber polis işçilərinin qaçdı-tutdusu nəticəsində yaxalanaraq saxlanılıb.

Polisdəki sorğusu tamamlanan E.Ç, bu gün Samsun Ədliyyəsinə sövq edilib.

O, Samsun T Tipi Qapalı Həbsxanaya göndərilib.

